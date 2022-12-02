Похищение граффити Бэнкси вместе с куском стены в Гостомеле: подробности от главы Киевской ОВА

Алексей Кулеба отметил, что граффити не повреждено и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия.

В Гостомеле под Киевом группа людей пыталась похитить граффити известного английского художника и политического активиста под псевдонимом Бэнкси – срезали его работу прямо с куском стены дома. К счастью, полиция успела вовремя и помешала похищению. А главное – граффити не повреждено.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Сегодня в Гостомеле группа людей пытались похитить граффити Бэнкси. Они срезали со стены разрушенного российскими захватчиками дома изображение. Граждан задержали на месте… Граффити не повреждено и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия", — написал он.

Кулеба подчеркнул, что работы Бэнкси в Киевской области находятся под охраной полиции.

"Эти изображения символ нашей борьбы против врага. Это истории о поддержке и солидарности всего цивилизованного мира с Украиной. Сделаем все, чтобы сохранить произведения уличного искусства как символ нашей будущей Победы", — отметил председатель ОВА.

По словам Алексея Кулебы, вместе с Гостомельской общиной представители Министерства культуры и информационной политики ведут консультации по хранению и дальнейшей судьбе граффити.

Фото: Сергей Жук

Отметим, Бэнкси создал семь муралов в разных городах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

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