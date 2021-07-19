Погром в съемной квартире на Печерске в Киеве: молодые люди предстанут перед судом (фото)

Погром в съемной квартире на Печерске в Киеве: молодые люди предстанут перед судом (фото)

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму более 370 тысяч гривен.

Молодые люди, устроили погром в арендованной квартире в Киеве на Печерске, предстанут перед судом. Ребята сделали это ради видео в TikTok.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Печерской окружной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в ток-ток", — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в городе Киеве. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день компания прибыла в дом.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянные, и тому подобное. Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям.

При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе Tik-Tok.

В целом своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму более 370 тысяч гривен.

Действия молодых людей квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и выкладывает в Сеть.

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