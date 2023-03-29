Возле Киева задержали священника УПЦ МП под хмельком: матерился и был без водительских прав (видео)

У Киева пограничники остановили священника УПЦ Московского патриархата в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Об этом информирует Госпогранслужба.

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По словам пограничников, священник 1975 года рождения находился за рулем под хмельком и без документов на право управления. "Святой" отец нецензурно высказывался и вел себя некорректно. В частности, он заявлял, что пограничники "рамсы попутали", называл их "пи**ами", а в завершение заволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли".

"При этом он имел только документы, выданные на неизвестное лицо в оккупированном Крыму и на территории РФ, а также документы, диски и материалы религиозной организации УПЦ Московского патриархата", — говорится в сообщении.

Объяснить наличие обнаруженных документов и материалов в автомобиле, а также проходить тест на употребление алкоголя священник отказался.

Для составления материалов дела о вождении в нетрезвом состоянии и без соответствующих документов мужчину передали Нацполиции, а также проинформировали СБУ.

Напомним, что на днях на въезде в Киев задержан архиепископ УПЦ МП, который имел тесные связи с Москвой.

Также пограничники на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего российских оккупантов. В частности, в подвале его церкви оккупанты удерживали украинских волонтеров.

Ранее стало известно, что в Киеве будут судить прислужника одного из монастырей УПЦ Московского патриархата. Он оправдывал преступные действия армии РФ и ожидал захвата захватчиками Киева и других регионов.

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