Погоня и стрельба под Киевом: водителю грозит пожизненное заключение

Во время преследования копами мужчина выстрелил 8 раз.

Вышгородский райсуд оставил под стражей водителя "Ауди", который стрелял в сторону полицейских, когда те преследовали его за хаотические маневры на дороге.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 сентября.

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Напомним, полиция остановила водителя за опасные маневры в Вышгороде. В ответ тот направил оружие в сторону копов. Погоня продолжалась 40 минут, автомобилист начал стрелять, выпустив, по меньшей мере, 8 пуль. Задержать его удалось только в центре Киева. Экспертиза подтвердила — водитель был пьян. Поэтому, защита будет настаивать на том, что это было лишь хулиганство. Пока же за посягательство на жизнь правоохранителя 33-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

"На самом деле при задержании они знали, что у него травмат. Это в материалах дела, они переговоры вели, зачем квалифицировать как покушение на убийство?" — говорит Владимир Кишеня, адвокат подозреваемого.

Новости Украины: райсуд оставил под стражей водителя "Ауди", который стрелял в сторону полицейских

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