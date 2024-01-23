Погода в Украине на 24 января: ожидается снег и гололедица

В Украине 24 января облачная погода с прояснениями. Ночью в северных и большинстве центральных областей возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Как отмечается, в ночь на 24 января в северных и большинстве центральных областей прогнозируется небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный мокрый снег и дождь, в Закарпатье ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков.

“На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 10° мороза, днем в Прикарпатье, Одесщине и Крыму 1-6° тепла)”, — рассказали в Укргидрометцентре.

В то же время в Киевской области ночью может быть небольшой мокрый снег, однако днем осадки уже не прогнозируются. На дорогах, местами, гололедица.

“Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла”, — подчеркнули в Укргидрометцентре.

Напомним, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля.

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