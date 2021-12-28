Погода в Киеве во вторник, 28 декабря: что прогнозируют синоптики

Погода в Киеве во вторник, 28 декабря: что прогнозируют синоптики

Температура воздуха будет ощущаться как -14 градусов.

Погода в Киеве во вторник, 28 декабря, будет облачной и морозной. Температура воздуха опустится до -8 -6 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Мороз будет ощущаться как -14 градусов. По прогнозам синоптиков, днем и вечером будет идти мелкий снег, он постепенно усилится. Ветер восточный, 3-10 м/с.

Отметим, что 28 декабря в Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. Ожидается туман, видимость 300-500 м и гололедица.

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

Sinoptik.ua

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