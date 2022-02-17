Погода в Киеве: прогноз на пятницу, 18 февраля

Погода в Киеве: прогноз на пятницу, 18 февраля

Осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве в пятницу, 18 февраля, будет пасмурной. По прогнозам синоптиков день пройдет без осадков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

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Температура воздуха +2 +5 градусов. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Отметим, что погода в Украине 18 февраля существенно испортится — в регионах будет идти дождь, падать мокрый снег и дуть сильный ветер. Температура воздуха особо не изменится, возможно некоторое понижение. Ожидается от +2 до +7 градусов.

На выходных в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха, но будет доминировать теплый воздух.

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