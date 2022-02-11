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Погода в Киеве: какой прогноз на выходные, 12-13 февраля

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Погода в Киеве: какой прогноз на выходные, 12-13 февраля

УНИАН

В субботу прогнозируют сильный дождь со снегом.

Погода в Киеве на выходных, 12-13 февраля, будет переменчивой. В субботу ожидается сильный дождь со снегом, в воскресенье ясно и без осадков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

В субботу, 12 февраля, температура воздуха -1 +3 градуса. Осадки прогнозируют ночью и первой половине дня. Ветер северо-западного направления, 4 м/с.

В воскресенье, 13 февраля, температура воздуха -3 +4 градуса. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

Напомним, что спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины на выходных.

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