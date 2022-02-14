Погода в Киеве: какой прогноз на вторник, 15 февраля

Погода в Киеве: какой прогноз на вторник, 15 февраля

День пройдет без осадков.

Погода в Киеве во вторник, 15 февраля, будет переменчивой. До обеда будет ясно, после – небо над столицей затянет облаками.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха -3 +4 градуса. Ветер южного направления, 3 м/с. Без осадков.

Отметим, что 15 февраля в Украине будет сухо и днем достаточно тепло. Преимущественно без осадков, лишь днем в Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в северо-восточной части и в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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