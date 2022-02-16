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Погода в Киеве: какой прогноз на среду, 16 февраля

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Погода в Киеве: какой прогноз на среду, 16 февраля

УНИАН

День пройдет без осадков.

Погода в Киеве в среду, 16 февраля, будет облачной в течение всего дня. Без осадков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха -2 +4 градуса. Ветер южного направления, 3 м/с.

В Украине еще больше потеплеет, в некоторых регионах возможны осадки в виде мокрого снега. Будет облачно, но без существенных осадков. Только в Закарпатье и Прикарпатье — небольшой дождь с мокрым снегом.

В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в дневные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

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