Погода в Киеве: какой прогноз на среду, 16 февраля

День пройдет без осадков.
Погода в Киеве в среду, 16 февраля, будет облачной в течение всего дня. Без осадков.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Температура воздуха -2 +4 градуса. Ветер южного направления, 3 м/с.
В Украине еще больше потеплеет, в некоторых регионах возможны осадки в виде мокрого снега. Будет облачно, но без существенных осадков. Только в Закарпатье и Прикарпатье — небольшой дождь с мокрым снегом.
В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в дневные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.
Читайте также: