Погода в Киеве: какой будет пятница, 14 января

Погода в Киеве: какой будет пятница, 14 января

Возможен дождь и снег.

В Киеве в пятницу, 14 января, весь день будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

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Так, утренний мелкий дождь днем может усилиться. Ближе к вечеру ему на смену придет снег. Температура воздуха 0 +3 градуса, но будет ощущаться как -1 -5 градусов. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с.

Отметим, что в пятницу, 14 января, в Украину придет потепление и температура воздуха днем станет плюсовой, однако порывистый ветер будет портить погоду. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Sinoptik.ua

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