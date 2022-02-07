Погода в Киеве: каким будет понедельник, 7 февраля

В столице заснежит.
Погода в Киеве в понедельник, 7 февраля, будет относительно теплой. Температура воздуха +1 +3 градуса.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Ожидается, что облачная погода продержится весь день. Ночью и утром будет идти снег. Во второй половине дня снова начнется дождь.
Вечером синоптики снова прогнозируют дождь со снегом. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.
Отметим, что 7 февраля днем по всей территории Украины ожидается плюсовая температура. Укргидрометцентр объявил в западных областях штормовое предупреждение.
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