Погода в Киеве: каким будет понедельник, 7 февраля

Погода в Киеве: каким будет понедельник, 7 февраля

В столице заснежит.

Погода в Киеве в понедельник, 7 февраля, будет относительно теплой. Температура воздуха +1 +3 градуса.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Также читайте В Киеве водитель на Lexus врезалась в полицейский "фантом": фото

Ожидается, что облачная погода продержится весь день. Ночью и утром будет идти снег. Во второй половине дня снова начнется дождь.

Вечером синоптики снова прогнозируют дождь со снегом. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

Отметим, что 7 февраля днем по всей территории Украины ожидается плюсовая температура. Укргидрометцентр объявил в западных областях штормовое предупреждение.

Погода в Украине: будет солнечно, а столбики термометров поползут вверх

Читайте также: