Погода соответствует началу апреля: в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

В Киеве третий день фиксируют температурный рекорд. Во вторник, 3 января, впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила 6,8°С тепла.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что эта отметка на 2,5°С выше рекордного значения температуры в этот день 2022-го. Больше того - климатическая норма превышена на 9,8°С. Такая теплая погода соответствует той, что в начале апреля.

В преддверии максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С. Она превысила предыдущий рекорд для этого дня 2022 года на 2,5°С.

Минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже 3,9°С. Предыдущее рекордное значение было в 2015-м, когда равнялось 2,3°С.

Напомним, прошлый 2022 стал одним из самых теплых за всю историю Киева. Установлено 15 температурных рекордов. Больше всего их было в январе и июне – по четыре.

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