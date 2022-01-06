Погода как в апреле: в Киеве январь продолжает удивлять температурными рекордами

Максимальная температура в столице 5 апреля поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1925 году на 2,3°С.
В Киеве январь продолжает удивлять температурными рекордами.
Об этом идет речь на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции Обсерватории 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года. Климатическая норма превышена на 9,1°С, что соответствует погоде начала апреля.
Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3°С.
В январе этого года это уже четвертый рекорд.
Напомним, в Киеве 3 января зафиксировали температурный рекорд. Впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3°С.
К слову, на Рождество, в пятницу, 7 января и выходными, 8-9 января, в Украину возвращается похолодание с морозами.
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