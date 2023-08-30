Погибшие, раненые и пожары: власти рассказали о последствиях ракетной атаки на Киев

Два человека погибли в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия.

В результате атаки российскими крылатыми ракетами на Киев, обломки попадали в нескольких районах столицы, после чего возникли возгорания.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения. Но в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании", — сообщил Кличко.

Кроме того, столичный председатель сообщил об обнаружении еще одного места падения обломков в Шевченковском районе, там произошло возгорание на открытой местности.

Также Кличко сообщил о госпитализации 24-летней девушки в Шевченковском районе, пострадавшая получила резаные раны от обломков стекла.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что "в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один получил повреждения. Ей оказывается медицинская помощь".

Напомним, ранее сообщалось, что 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщается об атаке российских ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

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