Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев

Враг продолжает атаковать столицу.
Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. Один человек погиб.
Об этом сообщает в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.
- В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля.
- Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Еще один жилой дом поврежден.
- В настоящее время спасатели эвакуировали 20 человек. Один человек погиб.
- Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.
- В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала. Также прогремели взрывы в Святошинском районе.
Все экстренные службы продолжают работать на местах.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.
Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.
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