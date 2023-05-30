Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев

Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. Один человек погиб.

Об этом сообщает в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.

В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля.

в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля. Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Еще один жилой дом поврежден.

Также читайте В Киеве обломки упали на территорию одного из предприятий – КМВА

В настоящее время спасатели эвакуировали 20 человек . Один человек погиб.

. Один человек погиб. Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.

В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала. Также прогремели взрывы в Святошинском районе.

Все экстренные службы продолжают работать на местах.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.