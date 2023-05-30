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Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев

Враг продолжает атаковать столицу.

Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. Один человек погиб.

Об этом сообщает в социальных сетях глава Киева Виталий Кличко.

  • В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля.
  • Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Еще один жилой дом поврежден.
  • В настоящее время спасатели эвакуировали 20 человек. Один человек погиб.
  • Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.
  • В Подольском районе зафиксировали возгорание в жилом доме. Информация о пострадавших пока не поступала. Также прогремели взрывы в Святошинском районе.

Все экстренные службы продолжают работать на местах.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.

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Просмотры
631
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