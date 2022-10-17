Погибшей под завалами дома в Киеве оказалась женщина: еще один человек – под руинами

Из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы", — написал Кличко.

Спасатели на месте происшествия спрашивают, есть ли кто-нибудь живой под завалами.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что под завалами жилого дома обнаружили погибшего человека. Как выяснилось, жертвой российской атаки дроном-камикадзе стала женщина.

Атака на жилой дом в Киеве

В понедельник утром, 17 октября, российские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. По последним данным, под завалами спасли 18 человек, поиски пострадавших еще продолжается.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, ранее под завалами слышались голоса людей, которых пытались спасти.

В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. СМИ писали, что движение ограничено участком между улицей Крещатик и цирком. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без острой необходимости.

Из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города перешли в дистанционный режим работы.

В эпицентре событий, во время атаки дронами-камикадзе, оказался чиновник Еврокомиссии Петер Вагнер, который поездом прибыл с визитом в Киев.

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