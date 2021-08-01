Погиб под четырьмя метрами: в Киеве мужчину засыпало землей во время копания колодца

Тело киевлянина передали следственно-оперативной группе, выясняющей обстоятельства инцидента.
Жителя Киева в субботу, 31 июля, во время копания колодца засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.
Об этом сообщает Главное управление ГСНС Украины в Киеве.
Отмечается, что инцидент произошел на территории частной усадьбы на улице Садовой, что в Дарницком районе столицы.
Чрезвычайники деблокировали пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. "Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Тело киевлянина передали следственно-оперативной группе, выясняющей обстоятельства инцидента.
На месте обрушения работали десять человек личного состава подразделений Главного управления и две единицы техники.
Ранее на Закарпатье мужчину, который копал колодец, привалило 8-метровым слоем земли.