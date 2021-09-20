Погиб на рыбалке: под Киевом удар тока убил 16-летнего подростка

Погиб на рыбалке: под Киевом удар тока убил 16-летнего подростка

Парень зацепил удочкой высоковольтные линии электропередач.

В селе Гнедин под Киевом от удара током погиб 16-летний подросток.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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По словам правоохранителей, два несовершеннолетних пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить. 16-летний киевлянин забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Парня ударило током.

Прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция призвала родителей несовершеннолетних напомнить детям об обязательности соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов (линий электропередач, электроустановок, электрощитовых).

Напомним, что на Львовщине ударом тока убило 24-летнего работника предприятия. Без отца остались двое маленьких детей.

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