Поезд Интерсити "Киев-Харьков" насмерть сбил женщину на станции "Березань": фото

От полученных травм 47-летняя жительница Березани умерла.

Поезд Интерсити "Киев-Харьков" сбил женщину на станции "Березань".

От полученных травм 47-летняя жительница города Березань умерла.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства гибели женщины на железнодорожной станции "Березань". 9 ноября, около 11 часов, в полицию поступило сообщение о том, что скоростной поезд сообщением "Киев-Харьков" сбил женщину", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств трагедии правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Броварах водитель Volkswagen Transporter сбил насмерть пешехода. По словам водителя, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

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