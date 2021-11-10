Поезд Интерсити "Киев-Харьков" насмерть сбил женщину на станции "Березань": фото

От полученных травм 47-летняя жительница Березани умерла.
Поезд Интерсити "Киев-Харьков" сбил женщину на станции "Березань".
От полученных травм 47-летняя жительница города Березань умерла.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства гибели женщины на железнодорожной станции "Березань". 9 ноября, около 11 часов, в полицию поступило сообщение о том, что скоростной поезд сообщением "Киев-Харьков" сбил женщину", — говорится в сообщении полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.
После установления всех обстоятельств трагедии правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Напомним, в Броварах водитель Volkswagen Transporter сбил насмерть пешехода. По словам водителя, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Читайте также:
- Улетел на несколько метров: во Львове водитель на скорости сбил насмерть мужчину на "зебре" (видео)
- "Уроки, написанные кровью": Венедиктова возмущена ситуацией, которая сложилась на автодорогах Украины
- В Кривом Роге в ДТП пострадала 7-летняя девочка: ребенок в больнице