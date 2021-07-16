Поехала в Киев к другу: ищут парня и девушку, которые длительное время не выходят на связь (фото)

Возможные места пребывания разыскиваемых — подвальные помещения и подъезды домов в Шевченковском районе.

В Киеве полиция разыскивает парня и девушку, которые длительное время не выходят на связь

Несовершеннолетняя прибыла в столицу, где встретилась с товарищем и исчезла в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны. Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия, чтобы установить их местонахождение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась жительница Днепропетровской области и сообщила, что ее дочь уехала в столицу, где встретилась с другом. Однако через несколько дней она вместе с ним исчезла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь", — говорят в полиции.

Полиция Киева / Facebook

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — безвести отсутствует, а оперативные работники — поиски несовершеннолетней девушки и парня.

Разыскивается Юлия Водяной, 05.02.2005 года рождения.

Приметы: рост около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Девушка была одета в клетчатую рубашку и брюки серого цвета.

Разыскивается Сергей Савельев, 18.04.1997 года рождения.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные.

"Возможные места пребывания разыскиваемых — подвальные помещения и подъезды домов в Шевченковском районе Киева. В случае получения любой информации о молодых людях или их возможном местонахождении, просьба звонить по номерам (096) 138-72-41, (063) 821 -31-43 или 102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве парень прыгнул с железнодорожного моста в Сырецком парке. Погиб на месте. Сейчас полиция изучает круг друзей погибшего.

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