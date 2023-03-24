"Поехал бы в РФ, но в Украине квартиры и "шмутки": на въезде в Киев задержан архиепископ, который имел тесные связи с Москвой

На въезде в Киев пограничники задержали архиепископа с тесными московскими связями и недействительными документами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время проверки на возможную антиукраинскую деятельность военнослужащие ГПСУ обнаружили в телефоне священника переписку с абонентами в РФ. Среди последних десяти контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "Москва".

В частности, в переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "квартиры и "шмутки" держат".

Фото: Госпогранслужба Украины

Также пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, предъявленный священником, недействителен.

Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.

Архиепископа передали сотрудникам СБУ для последующей проверки и принятия правового решения по нему.

Напомним, в Киеве будут судить прислужника одного из монастырей УПЦ Московского патриархата. Он оправдывал преступные действия армии РФ в Украине и ожидал захвата Киева и других регионов оккупантами.

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