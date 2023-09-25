Поджог "Котохаты" на Теремках: местные рассказали о конфликтах вокруг приюта

В результате пожара, который произошел в столичных Теремках, 26 сентября, погибли 7 кошек. Местные рассказали, что произошло на территории "убежища".

Об этом говорится в эфире "Сниданок с 1+1".

Местная жительница Людмила рассказывает, что очень многие жители были слишком недовольны.

"Ходят коты, мусор возможный, запах, дети гуляют. Хотя все адекватные жители четко понимают, что здесь очень чисто, всегда эта территория была убрана, ухожена", — рассказала она.

Сама госпожа Наталья Петрущенко, которая занимается "Катохатой", вспоминает, что ей неоднократно угрожали.

"Представьте себе – вы работаете, вы здесь с котиками. Приходят – ты что здесь делаешь? Ухаживаю котиков. Покажи документы! На каком основании? Говорю – вы же мои внуки, что вы здесь делаете? Они меня оттолкнули, пошли заглядывать, а я боюсь, чтобы не затоптали котят", — поделилась она.

После этого случая Наталья позвала на помощь мужчину и вызвала полицию.

Впрочем, по ее словам, это всего один из многочисленных случаев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Десятки кошек сгорели заживо! Взрывы в убежище в Киеве!"

Поджог "Катохать": что известно

В Киеве на Теремках, по адресу Заболотного, 76а, вечером 23 сентября, неизвестные подожгли известное убежище для кошек "Котохата"

В результате пожара в приюте для кошек – "Котохате", который произошел в Киеве на Теремках вечером 23 сентября, погибли семь кошек. Другие животные получили ожоги и ранения, пять кошек в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику.

Волонтер Наталья Петрущенкова говорит об умышленном поджоге убежища.

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