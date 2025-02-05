Поджигали авто военных и объекты "Укрзализныци": в Киеве будут судить трех диверсантов (фото)

В Киеве будут судить трех мужчин, которые по заданию российских спецслужб совершили ряд поджогов в столице и готовили новые диверсии на железной дороге.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Так, следствием доказано, что к совершению преступления причастен 28-летний житель Харьковщины, который приехал в столицу в поисках заработка. Связавшись в одном из мессенджеров с представителями страны-агрессора, злоумышленник получил задание поджигать авто, принадлежащие военнослужащим и другие объекты стратегического значения", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина / Фото: Национальная полиция Киева

Задержанный мужчина / Фото: Национальная полиция Киева

К делу он привлек 19-летнего товарища из Черкасской области. Они сожгли военный автомобиль и два релейных железнодорожных шкафа. На месте второго поджога правоохранители задержали организатора, а впоследствии и его сообщника.

В ходе расследования был разоблачен третий диверсант - 20-летний житель Черкасской области, который снимал преступления на видео для отчета перед заказчиками.

Последствия диверсии / Фото: Национальная полиция Киева

Последствия диверсии / Фото: Национальная полиция Киева

Последствия диверсии / Фото: Национальная полиция Киева

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Напомним, в Ровно двое 19-летних юношей готовили теракт у управления полиции.

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