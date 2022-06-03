Поджег квартиру, чтобы замести следы: в Киеве мужчина убил женщину, маленького ребенка и ранил еще двоих родственников

Поджег квартиру, чтобы замести следы: в Киеве мужчина убил женщину, маленького ребенка и ранил еще двоих родственников

Вероятный подозреваемый, 1957 года рождения, поджег дом и пытался скрыться, однако был задержан.

В Киеве правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого, который убил родственников и поджег квартиру.

В результате происшествия погибла женщина, малолетний ребенок и еще два человека получили телесные повреждения. Начаты два уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня, 3 июня, в полицию Киева поступило сообщение о драке и пожаре в одной из квартир на улице Маяковского. Сразу на место прибыли спасатели ГСЧС, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи.

Правоохранители установили, что накануне между родственниками возник конфликт и впоследствии потасовка.

"В результате происшествия погибли женщина, малолетний ребенок и еще два человека получили телесные повреждения. Кроме того, вероятный подозреваемый, 1957 года рождения, поджег жилье и пытался скрыться, однако был задержан", — сообщили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 194 – умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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