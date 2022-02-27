Подумали, что настоящий танк: в Буче оккупанты "разгатили" памятник воинам-"афганцам"

Подумали, что настоящий танк: в Буче оккупанты "разгатили" памятник воинам-"афганцам"

По словам местных, сейчас вражеская колонна движется из вокзальной в сторону центра Бучи.

В Буче под Киевом российские оккупанты "разгатили" памятник воинам-интернационалистам (афганцам), потому что приняли его за рабочий танк.

Обстрел сняли на видео местные жители.