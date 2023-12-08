Подтопление тоннелей киевского метро: прокуратура начала расследование

Следователи и прокуроры будут исследовать обстоятельства, которые привели к указанным последствиям.

В Киеве в связи с подтоплением тоннелей метрополитена на Оболонско-Теремковской линии начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"8 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры будут исследовать обстоятельства, повлекшие указанные последствия. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.

Как долго будут длиться восстановительные работы

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до шести месяцев и будут проводить их на поверхности земли. Специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций. И эффективно осуществить все необходимые восстановительные работы.

В то же время депутат Киевского городского совета Андрей Витренко выразил мнение, что сроки ремонтных работ могут увеличиться до года. А потому местных жителей ждут огромные пробки.

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