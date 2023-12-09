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Подтопление станции метро в Киеве: Клименко рассказал об изменениях в дорожном движении

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Подтопление станции метро в Киеве: Клименко рассказал об изменениях в дорожном движении

Планируется увеличить пропускную способность транспорта и отрегулировать хронометраж работы светофоров.

В Киеве завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро. Из-за погрузки части столицы наземным транспортом может значительно усложниться дорожное движение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как отмечается, на рассмотрение комиссии было вынесено предложение о внедрении изменений в организацию дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

Планируется:

  • Увеличить пропускную способность общественного транспорта.
  • Отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора.
  • Перенести для удобства остановки общественного транспорта.
  • Сменить некоторые дорожные знаки.
  • Усилить патрули.

“Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убеждены, предупредят транспортный коллапс в столице ”, — подчеркнул Клименко.

Напомним, что в Киеве 8 декабря из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская".

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Дата публикации
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