Подтопление станции метро в Киеве: Клименко рассказал об изменениях в дорожном движении

В Киеве завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро. Из-за погрузки части столицы наземным транспортом может значительно усложниться дорожное движение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как отмечается, на рассмотрение комиссии было вынесено предложение о внедрении изменений в организацию дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

Планируется:

Увеличить пропускную способность общественного транспорта.

Отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора.

Перенести для удобства остановки общественного транспорта.

Сменить некоторые дорожные знаки.

Усилить патрули.

“Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убеждены, предупредят транспортный коллапс в столице ”, — подчеркнул Клименко.

Напомним, что в Киеве 8 декабря из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская".

Читайте ведущие новости дня: