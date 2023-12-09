Подтопление станции метро в Киеве: Клименко рассказал об изменениях в дорожном движении

Планируется увеличить пропускную способность транспорта и отрегулировать хронометраж работы светофоров.
В Киеве завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро. Из-за погрузки части столицы наземным транспортом может значительно усложниться дорожное движение.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Как отмечается, на рассмотрение комиссии было вынесено предложение о внедрении изменений в организацию дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.
Планируется:
- Увеличить пропускную способность общественного транспорта.
- Отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора.
- Перенести для удобства остановки общественного транспорта.
- Сменить некоторые дорожные знаки.
- Усилить патрули.
“Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убеждены, предупредят транспортный коллапс в столице ”, — подчеркнул Клименко.
Напомним, что в Киеве 8 декабря из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская".
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