Подтопление метро Киева: Шмыгаль созывает спецкомиссию и ждет подробный доклад Кличко

Премьер считает, что к подтоплению привели действия или бездействие киевской власти.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы исследовать, что привело к срочному ремонту "синей" ветки столичного метро.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", — отметил премьер.

Он заявил, что из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян.

“Поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, Министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метро Виктора Брагинского», – написал Шмыгаль.

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"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", — добавил он.

По словам премьера, главная задача сейчас — оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию: "Самое важное — обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице".

Напомним, в Киеве 8 декабря по соображениям безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями Теремки — Демеевская. Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская". Столичные власти в экстренном порядке, на время ремонтных работ уже организовали движение наземного транспорта — автобусов и троллейбусов.

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