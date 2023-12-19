Подтопление Киевского метро: правоохранители обнаружили проседание грунта над станцией "Демеевская" (фото)

Было обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов.
В Киеве правоохранители провели осмотр территории над станцией метро "Демеевская" в рамках уголовного производства по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Проводится исследование обстоятельств в уголовном производстве по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, приведшей к нарушению герметичности, протеканию воды в тоннеле киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро", — говорится в сообщении.
17 и 19 декабря 2023 правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская".
Было обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.
Результаты осмотра будут направлены в экспертное учреждение для учета при проведении строительно-технического исследования. Она предназначена для того, чтобы установить техническое состояние перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" и причины возникновения аварийной ситуации. Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве возле метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей.
Еще раньше в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.
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