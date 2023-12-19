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Подтопление Киевского метро: правоохранители обнаружили проседание грунта над станцией "Демеевская" (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Подтопление Киевского метро: правоохранители обнаружили проседание грунта над станцией "Демеевская" (фото)

Просадка грунта над станцией "Демеевская"

Было обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов.

В Киеве правоохранители провели осмотр территории над станцией метро "Демеевская" в рамках уголовного производства по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Проводится исследование обстоятельств в уголовном производстве по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, приведшей к нарушению герметичности, протеканию воды в тоннеле киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро", — говорится в сообщении.

17 и 19 декабря 2023 правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская".

Было обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.

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Результаты осмотра будут направлены в экспертное учреждение для учета при проведении строительно-технического исследования. Она предназначена для того, чтобы установить техническое состояние перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" и причины возникновения аварийной ситуации. Следствие продолжается.

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Просадка грунта над станцией
Просадка грунта над станцией "Демеевская"

Напомним, в Киеве возле метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей.

Еще раньше в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.

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Дата публикации
Просмотры
354
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