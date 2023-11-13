Подросток из Киева создал сапоги для защиты от опасных мин: фото

В Киеве 16-летний парень создал сапоги для защиты от опасных "мин-лепестков". Этими запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными фугасными минами оккупанты щедро "засевают" украинскую землю.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Со своей разработкой воспитанник Киевской МАН Роман Здоровило (научный руководитель – Олег Козленко) прошел в финал конкурса инновационных стартап-проектов "Sikorsky Challenge 2023".

Роман Здоровило мечтает стать инженером, чтобы проектировать дроны / Фото из домашнего архива

Парень вместе со своим наставником презентовали сапоги на платформе специальной конструкции с четырьмя "лапками", которые способны уберечь ноги от ампутации, если человек случайно наступил на противопехотную мину типа ПФМ-1, которую еще называют "лепестком" или "бабочкой".

Оккупанты щедро "засевают" украинскую землю "лепестковыми" минами / Фото: Вечерний Киев

При взрыве волна рассекается в разные стороны, что позволяет сохранить ноги.

Сапоги с четырьмя "лапками" способны уберечь ноги от ампутации / Фото: Вечерний Киев

V-образная форма платформы рассекает взрывную волну / Фото: Вечерний Киев

Как объясняет наставник юного изобретателя Олег Козленко, "лепестки" крайне опасны для военных и для мирного населения, особенно детей, потому что своей интересной формой привлекает малышей. Большая проблема состоит также в том, что эти небольшие мины (всего 11 сантиметров в длину и 80 граммов весом) сделаны преимущественно из пластика. То есть они не подвергаются коррозии, поэтому не разрушаются со временем, и достаточно трудно найти с помощью миноискателя.

Роман Здоровило и его научный руководитель Олег Козленко / Фото: Вечерний Киев

"Взрывная волна от противопехотной мины не просто ломает, а размалывает кости ног. После такой травмы обычно остается один вариант — ампутация. Но если ногу поставить на поднятую на несколько сантиметров платформу, рассеять в стороны взрывную волну, то есть все шансы уберечь ногу. Да, могут быть переломы в нескольких местах, но концовка будет сохранена и человек после лечения сможет ходить на своих ногах", — объясняет Олег Козленко.

Напомним, разработчик украинских беспилотников "Довбуш" Владимир Яценко создал универсальный наземный дрон, который может транспортировать раненых, перевозить боекомплект, производить разминирование, а также заминировать территории.

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