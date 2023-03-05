Подростковое движение "Редан": 160 групп на 1600 участников разоблачили в телеграмм-каналах Киевщины

Полиция Киевщины зафиксировала 160 групп в Telegram, связанных с подростковым движением "Редан", которое распространилось в Украине с территории РФ. Общее количество участников этих групп составило 1600 человек, большинство из них несовершеннолетние в возрасте 12-17 лет.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона.

По его словам, полицейские отработали "по 500 объектам".

"Фактически по каждому телеграмм-каналу мы понимаем, кто активные участники, с ними уже проведены профилактические беседы", — заверил главный полицейский Киевщины.

Небитов сообщил, что украинские спецслужбы уже установили, что движение "Редан" — информационно-психологическая операция со стороны РФ.

Он подчеркнул, что несовершеннолетние, входившие в украинские группы, патриотически настроены, но считает, что им нужно "помочь разобраться в той ситуации, что нашу молодежь пытаются использовать для насилия в нашей стране".

Небитов также отметил, что в Украине возникло противоположное движение "АнтиРедан".

"Полиция понимает, что они могут не разобраться и могут пострадать невиновные люди. Поэтому принято решение о проведении профилактических мероприятий как полицейскими, так и специальными службами, в том числе районными военными администрациями", – сказал он.

Напомним, по Украине ширится субкультура из России ППК "Редан", участники которой одеваются в черную одежду и устраивают массовые драки в общественных местах. Полиция уже предупредила подобные действия агрессивных подростков сразу в нескольких городах.

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