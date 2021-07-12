Подробности смертельного ДТП под Киевом: в легковушку набилось 13 человек, 7 детей были без автокресел

Когда Volkswagen Golf перевернулся на крышу, в авто находились семеро детей и шесть взрослых.
На Киевщине в результате опрокидывания легкового автомобиля, в котором находились 13 пассажиров, два человека погибли и 11 пострадали.
Стоит отметить, что в автомобиле находились семь детей, которые были без автокресел.
Об этом сообщает ДСНС Украины.
"11 июля в 21:12 в ДСНС поступило сообщение о ДТП на автодороге между селами Ревностное и Воронков, Бориспольского района. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что легковой автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу, в авто находилось 13 человек (семеро детей и шесть взрослых)", — говорится в сообщении.
Водитель и один ребенок погибли на месте.
Спасатели провели деблокацию погибших и пострадавших.
11 человек госпитализированы в бориспольскую больницу, из них — шестеро детей и пятеро взрослых.
"Уважаемые граждане, 13 человек в легковом автомобиле — идет ли речь здесь о безопасности", — отмечают в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что все эти люди ехали с купания.