Подробности прилета "Шахеда" в Соломенском районе Киева: разрушена крыша здания

На месте предполагаемого "прилета" российского "Шахеда" в Соломенском районе столицы работают все профильные службы. Дрон мог попасть в здание детского сада.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил журналист Александр Ковалев.

По его словам, на месте "прилета" разрушена крыша здания, взрывной волной разрушены две стены второго этажа. Кроме того, повреждения получили здания вокруг, балконы пятиэтажного дома – там разбиты окна, на некоторых балконах вынесло рамы. Также повреждены автомобили, припаркованные возле дома.

“Подходил к окну, когда раздавались взрывы, работала ПВО. Как раз в момент, когда подошел к окну, произошел взрыв детского сада. После момента взрыва запылала крыша, окна аж светились. Быстрые были, но пострадавшие не обнаружены насколько я знаю”, — сказал местный житель Вячеслав.

Напомним, что дроны летели в несколько волн по разным направлениям — детали наиболее массированной атаки на Киев.

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