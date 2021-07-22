Подробности побега фастовских малышей: 4-летние близнецы ночью ушли из дома, чтобы купить себе робота

Тимофей и Матвей перелезли через забор возле дома и в одних трусиках шагали по дороге.

Полицейским Киевщины пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть родителям двух мальчиков-близнецов в возрасте четырех лет, ночью сбежавших из дома. По словам малышей трудно было понять, где именно они живут в Фастове.

Об этом говорится 22 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Старший сержант полиции Александр Новицкий рассказал, что о малых близнецах, которые в одних трусиках шли по дороге, в полицию сообщили водители, проезжавшие рядом. Когда полицейские приехали за детьми, то довольно долго не могли выяснить от них, где они живут.

"Я только одно понял, что они шли вдвоем с братом в магазин покупать себе робота", — рассказывал полицейский.

При этом дети так спешили за покупкой, что не только не взяли с собой денег, один из братьев даже не надел тапочки и плелся босиком.

Дом их родителей оказался метрах в трехстах от места, где их нашли. Забор вокруг усадьбы довольно высокий, но, как говорит мать близнецов, надо сделать его еще выше, чтобы Тимофей не смог подсадить Матфея, как было в прошлый раз.

Двери же в доме на ночь теперь замыкают, ведь во время ночного путешествия детей у их мамы из-за переживаний ушла упаковка корвалола.

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