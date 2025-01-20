Жестокое избиение девочки в Белой Церкви: одному из подростков объявили подозрение – что ему "светит"

Юноше сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств.

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении 16-летнему юноше, который фигурирует среди других участников избиения несовершеннолетней в Белой Церкви

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Милиционеры установили, что юный злоумышленник с товарищами собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. Для устрашения девочки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик.

Одновременно с физической расправой хулиган оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее средства в сумме 15 тысяч гривен.

Юноше сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В отношении еще троих несовершеннолетних полицейские расследуют уголовное производство по ст. 125 УК.

Напомним, что в Сети обнародовали видео, на котором старшеклассники жестоко издеваются над 12-летней девочкой в Белой Церкви. Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние ребята и 12-летняя девушка.

В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали так: "Потерпевшая девочка является переселенкой. Она дружила с частью тех, кто есть на этом видео. Среди них тоже есть девочка-переселенка".

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

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