Подозрение на перелом носа и ушиб головы: в школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая

Подозрение на перелом носа и ушиб головы: в школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая

Шокированные родители инцидент не комментируют, лишь отмечают, что ребята – лучшие друзья.

В школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая.

Драка произошла в Броварской школе №1.

Об этом сообщает издание "Трибуна Бровары".

"Инцидент произошел сегодня, 12 января, около 11 часов. Во время перерыва в школе №1 подрались 14-летние школьники. Что именно стало причиной потасовки — ни сами подростки, ни их родители не комментируют. Только отмечают, что ребята – лучшие друзья", – говорится в сообщении.

Как сообщили в отделении экстренной неотложной специализированной помощи Броварской больницы, у одного из подростков – подозрение на перелом носа и ушиб мягких тканей головы. У другого парня особых травм нет.

Напомним, в Киеве сообщалось о заминировании всех столичных школ.

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