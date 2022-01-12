Подозрение на перелом носа и ушиб головы: в школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая

Шокированные родители инцидент не комментируют, лишь отмечают, что ребята – лучшие друзья.
В школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая.
Драка произошла в Броварской школе №1.
Об этом сообщает издание "Трибуна Бровары".
"Инцидент произошел сегодня, 12 января, около 11 часов. Во время перерыва в школе №1 подрались 14-летние школьники. Что именно стало причиной потасовки — ни сами подростки, ни их родители не комментируют. Только отмечают, что ребята – лучшие друзья", – говорится в сообщении.
Как сообщили в отделении экстренной неотложной специализированной помощи Броварской больницы, у одного из подростков – подозрение на перелом носа и ушиб мягких тканей головы. У другого парня особых травм нет.
Напомним, в Киеве сообщалось о заминировании всех столичных школ.
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