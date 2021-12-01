Подожгли и бросили в яму: под Киевом мужчины жестоко расправились над собутыльником

Злоумышленники разозлились за то, что мужчина якобы обещал отремонтировать мопед одного из них, но так этого и не сделал.
В Киевской области двое мужчин подпали собутыльника и бросили в яму.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Инцидент произошел в Белоцерковском районе еще 23 ноября. Сегодня злоумышленникам сообщили о подозрении.
По словам правоохранителей, во время распития спиртных напитков между мужчинами возник спор. Приглашенный товарищ якобы обещал отремонтировать мопед одного из них, но так этого и не сделал.
37-летний хозяин взял с полки гаража стеклянную банку, в которой находился бензин и вылил на голову гостю. 44-летний товарищ с помощью зажигалки поджег потерпевшего и толкнул его в смотровую яму гаражного помещения.
Пострадавший мужчина получил примерно 14% ожогов 2-3 степени обеих верхних конечностей и головы. В настоящее время он находится в больнице.
Нападавшим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, что в Донецкой области подростки жестоко убили знакомого и случайного свидетеля. Юноши забросали жертв камнями и подожгли.
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