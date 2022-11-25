Подоляк об эвакуации из Киева: "Где у нас есть территория, которая не под ракетными атаками или не осталась без света?"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о возможной эвакуации части Киева из-за сложной ситуации с электроэнергией и теплом в городе.

Подоляк отметил, что в Украине, к сожалению, нет совершенно безопасного места, где людям не угрожают российские ракеты, поэтому переселить около миллиона человек из столицы — некуда.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

"Нужно анализировать все сценарии, даже максимально пессимистические. Но у меня всегда прагматичный подход, я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос – куда же переселять часть Киева, где у нас территория, которая не под ракетными атаками или не осталась без света?" – сказал Подоляк.

По его словам, большинство людей уже смогли приспособиться к предстоящей сложной зиме. Они "все понимают и помогают друг другу". Подоляк подчеркнул, что сегодня невозможно спрогнозировать что-то наперед, ведь в стране идет война.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян временно выехать из столицы на случай длительного отсутствия электричества и отопления. Из Киева также могут вывезти некоторые категории лиц. Однако мэр Киева отмечает, что это будет не эвакуация, а временный переезд.

По словам мэра, эвакуации в Киеве в случае самого критического варианта, когда будет блекаут из-за атак РФ, не предполагается, но городские власти готовятся оказать помощь в случае необходимости, в частности, путем развертывания пунктов обогрева.

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