"Вызвать тревогу демократического мира": министр обороны Британии записал в Киеве важное видео

На видео министр находится рядом с уничтоженной техникой российских окупантов в Киеве.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, находясь в Киеве с рабочим визитом, записал видео, "чтобы вызвать тревогу демократического мира".

Об этом со ссылкой на видео министра пишет "Общественное".

Так, на видео министр находится рядом с уничтоженной техникой российских оккупантов в Киеве. Таким образом, он решил отметить странами, что поддержка нашего государства является приоритетной.

"Мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну. Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки. Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – отметил Грант Шаппс.

Министр обороны Британии записал видео, чтобы “поднять демократический мир”

Напомним, что Канада объявила о присоединении к коалиции дронов для Украины.

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