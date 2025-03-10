Подложил под дверь голову свиньи: в Киеве мужчина запугивал женщину и требовал долг, которого не существует

39-летний злоумышленник объяснил свои действия тем, что про долг услышал от своей знакомой и таким образом решил ей помочь.

В Киеве мужчина запугивал жительницу Подольского района, требуя 13 тысяч долларов долга, которого не существует.

Об этом сообщила полиция Киева.

С заявлением о преступлении в столичную полицию обратилась 26-летняя киевлянка. Заявительница рассказала, что в течение нескольких дней к ней звонит по телефону неизвестный мужчина, который угрожает физической расправой, если она не отдаст 13 000 долларов, которые она якобы ему должна.

Во время общения с правоохранителями потерпевшая также рассказала, что в ее дом приходил незнакомец, который повредил ножом дверь, а во время своего другого визита – оставил голову и внутренние органы свиньи под дверью и замазал кровью стены.

Мужчина угрожал 26-летней женщине физической расправой, если она не отдаст 13 тысяч долларов, которые она якобы ему должна / Фото: Полиция Киева / Facebook

В рамках проведения следственных действий полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 39-летний местный житель. Последний объяснил свои действия тем, что про долг он услышал от своей знакомой и таким образом решил помочь ей.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 189 — вымогательство, сопряженное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, с повреждением имущества, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах. За совершение преступления фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому уголовному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области двое мужчин забили 38-летнего мужчину на глазах у матери. Причиной якобы стали долги.

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