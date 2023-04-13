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Подготовьте ценные вещи: Киеву грозит подтопление – что говорят в КГГА

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3010
Время на прочтение
2 мин
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Подготовьте ценные вещи: Киеву грозит подтопление – что говорят в КГГА

Фото: Pexels

Жителей столицы, проживающих рядом с водоемами, просят подготовиться к возможным подтоплениям.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди. Из-за увеличенного уровня половодья в результате осадков в Киеве прогнозируют подтопление отдельных территорий.

Об этом сообщили в КГГА.

Столичные власти уверяют, что максимальные уровни половодья не представляют угрозы для промышленных объектов и жилых массивов. Однако возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков.

Среди опасных территорий:

  • села Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы;
  • дачные массивы Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки;
  • частная и садово-дачная застройка на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залив Берковщина;
  • прирусловые участки массива Конча-Заспа.

Жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами городские власти просят подготовиться к вероятным подтоплениям. Им советуют:

  • перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;
  • быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • подготовить ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом;
  • позаботиться о домашних животных.

"Спасатели и жилищно-коммунальные службы обладают алгоритмом совместных действий и техникой для работы в условиях наводнения", — уверяют в КГГА.

Напомним, в Киевской области из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове.

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Дата публикации
Просмотры
3010
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