Подготовьте ценные вещи: Киеву грозит подтопление – что говорят в КГГА

Жителей столицы, проживающих рядом с водоемами, просят подготовиться к возможным подтоплениям.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди. Из-за увеличенного уровня половодья в результате осадков в Киеве прогнозируют подтопление отдельных территорий.

Об этом сообщили в КГГА.

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Столичные власти уверяют, что максимальные уровни половодья не представляют угрозы для промышленных объектов и жилых массивов. Однако возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков.

Среди опасных территорий:

села Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы;

дачные массивы Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки;

частная и садово-дачная застройка на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залив Берковщина;

прирусловые участки массива Конча-Заспа.

Жителей этих территорий и проживающих рядом с водоемами городские власти просят подготовиться к вероятным подтоплениям. Им советуют:

перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;

быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы;

подготовить ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом;

позаботиться о домашних животных.

"Спасатели и жилищно-коммунальные службы обладают алгоритмом совместных действий и техникой для работы в условиях наводнения", — уверяют в КГГА.

Напомним, в Киевской области из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове.

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