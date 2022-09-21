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Подготовка к сложной зиме: Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева

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Подготовка к сложной зиме: Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева

Фото: Getty Images

Мэр Киева обратился к немецким партнерам с просьбой предоставить генераторы и мобильные пункты обогрева.

Глава Киева Виталий Кличко обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии с просьбой предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева.

Об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.

"Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", — отметил он.

Кличко также напомнил, что столица приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

Напомним, Виталий Кличко возглавляет рейтинг кандидатов в мэры Киева с поддержкой более 56%.

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