Поддержка ВСУ из бюджета Киева должна усиливаться, - под стенами КГГА состоялась встреча депутатов с киевлянами

Поддержка столицей ВСУ должна и дальше усиливаться, несмотря на бюрократические и политические препятствия.

Об этом говорилось на совместной встрече депутатов Киевсовета вместе с обществом под стенами Киевсовета в субботу, 23 сентября, сообщает сайт КГГА.

Как отметил во время встречи с инициативной группой киевлян секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, поддержка ВСУ со стороны города заключается в выделении средств на закупку дронов, снаряжение, обеспечение первоочередных потребностей воинских частей и т.д.

«Более 4,6 млрд грн уже потратил Киев на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей с 24 февраля 2022 года. Из них: почти 3,5 млрд грн пошло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой; более 700 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей», – отметил Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что Киевсовет на этот год предусмотрел на поддержку военных в общей сложности 5 млрд грн. Еще более 2 млрд грн Киев уже потратил на устранение последствий российской агрессии.

Бондаренко также подчеркнул, что от ситуации в столице и состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране. И в вопросе поддержки ВСУ должно быть максимальное взаимодействие местной, центральной власти и общественности.

«Важно, чтобы город жил и работал на победу. Следует взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое – все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне», - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Как отметил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, участники акции также обсудили вопрос законопроекта №10037, который предлагает перенаправить «военный» НДФЛ из местных бюджетов в государственный.

«Вместо этого мы предлагаем снять законодательные ограничения, запрещающие местной власти напрямую делать закупки в интересах военных подразделений», - отметил депутат.

Соответствующий проект закона, по его словам, внесен на рассмотрение парламента, однако законодатели его принимать не спешат, а стремятся забрать у громад налоговые поступления.