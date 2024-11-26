Подделывал румынские паспорта для уклонистов: в Киеве разоблачили участника преступной схемы

Изъято 35 тысяч евро и фальшивые документы.

Правоохранители разоблачили участника преступной схемы, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу под видом иностранцев с помощью поддельного румынского паспорта.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Киевская городская прокуратура сообщила, что злоумышленник предлагал изготовить румынские id-карты за 250 евро. Для этого клиентам достаточно было предоставить свое фото и загранпаспорт.

Изъятые средства / Фото: Киевская городская прокуратура

После получения средств и документов фигурант создавал поддельные паспорта с чужими именами, что позволяло подозреваемым уезжать из Украины как гражданам Румынии. Оперативники изъяли более 35 тысяч евро и ряд фальшивых id-карт Румынии во время обыска.

Злоумышленнику уже доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, а досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Черниговщине разоблачили организатора нелегальной переправы уклонистов через границу.

Читайте также: