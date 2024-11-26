Подделывал румынские паспорта для уклонистов: в Киеве разоблачили участника преступной схемы

Изъято 35 тысяч евро и фальшивые документы.
Правоохранители разоблачили участника преступной схемы, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу под видом иностранцев с помощью поддельного румынского паспорта.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Киевская городская прокуратура сообщила, что злоумышленник предлагал изготовить румынские id-карты за 250 евро. Для этого клиентам достаточно было предоставить свое фото и загранпаспорт.
После получения средств и документов фигурант создавал поддельные паспорта с чужими именами, что позволяло подозреваемым уезжать из Украины как гражданам Румынии. Оперативники изъяли более 35 тысяч евро и ряд фальшивых id-карт Румынии во время обыска.
Злоумышленнику уже доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, а досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Черниговщине разоблачили организатора нелегальной переправы уклонистов через границу.
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