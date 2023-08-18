Подделал справки о непригодности к службе: в Киеве главе ВВК сообщено о подозрении

По указанию руководителя РТЦК подозреваемый составил и выдал фиктивные справки о непригодности к военной службе трем мужчинам.

В Киеве глава Военно-врачебной комиссии подделал медицинскую документацию о непригодности к службе. Офис генпрокурора сообщил ему о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора 18 августа.

По данным следствия, начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и руководитель Голосеевского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки организовали незаконную переправку через государственную границу трех граждан. За такую услугу они получили 30 тысяч долларов.

Также читайте В Киеве мужчина придумал хитрую схему выезда уклонистов заграницу: как она работала

К незаконной схеме они привлекли одного из председателей Военно-врачебной комиссии Киева, который не был осведомлен в их намерениях.

По указанию руководителя РТЦК подозреваемый составил и выдал фиктивные справки о непригодности к военной службе трем гражданам.

Досудебное расследование осуществляется ДБР.

Напомним, работники ДБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Читайте также: