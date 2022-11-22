Подделал паспорт и хотел снять 23 млн чужих денег в банке: в Киеве разоблачили мошенника (фото)

В Киеве разоблачили мошенника, который пытался снять 647 тысяч долларов (более 23 млн гривен) чужих средств в банке. Для этого злоумышленник подделал документы.

Как рассказали в полиции Киева, также было установлено еще 14 фактов незаконного снятия наличных, в том числе 1 млн 304 тысяч гривен с банковского счета 61-летнего потерпевшего.

Последний случай мошенничества произошел летом 2022 года.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Правоохранители собрали все доказательства и сообщили мужчине о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Напомним, полицейские в Киеве задержали владельца СТО, который силой удерживал работника и принуждал к трудовой эксплуатации. Злоумышленник заставил потерпевшего переписать на себя все имущество и работать без оплаты. Кроме того, он забрал документы и телефон у мужчины, наносил телесные повреждения и лишал пищи.

Мошеннические схемы по продаже генераторов! Журналистка Людмила Руденко показала, как уберечься

Читайте также: