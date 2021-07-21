Подделал документы и завладел квартирой умершей: в Киеве будут судить мошенника

Злоумышленник, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал право собственности на квартиру стоимостью 1,2 млн грн.

В Киеве будут судить мошенника, который завладел квартирой умершего на основании поддельных документов. Обвинительный акт в отношении жителя Киевской области направлен в суд.

Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал право собственности на квартиру, расположенную в городе Киеве, стоимостью 1,2 млн гривен.

В дальнейшем, желая распорядиться указанным объектом недвижимости, выдал доверенность для продажи квартиры.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

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