"Подарок от мамы": НАПК выявило признаки незаконного обогащения у депутата Киевсовета

Депутат Киевского городского совета получил "в подарок" от матери 300 000 долларов. Выявлены признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении депутата.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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По данным источника LIGA.net, речь идет о Владимире Слончеке. Он является депутатом от Всеукраинского объединения "Батькивщина", сопредседателем фракции в Киевском городском совете.

Депутат указал вышеупомянутую сумму как "подарок от матери" в декларации за 2022 год. По информации НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму для такого подарка. В ответ на запрос ведомства женщина объяснила, что подаренная сумма осталась в наследство от ее покойного мужа, отца депутата, а источником поступления денег являются доходы от его предпринимательской деятельности.

Также женщина добавила к пояснениям нотариально заверенную копию договора о дарении 300 000 тысяч долларов, что составляет около 6 480 380 грн. Согласно справке, полученной НАПК, нет сведений о том, что женщина унаследовала деньги. Более того, у умершего мужчины обнаружили задолженность в 35 500 грн по единому взносу для физических лиц-предпринимателей.

"Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения относительно возможности матери предоставить такой подарок своему сыну", – заключает НАПК.

Ведомство передало материалы в Национальное антикоррупционное бюро для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и досудебного следствия.

Заметим, глава одного из ТЦК столицы назначил на должность в военкомат близкое лицо, чем допустил конфликт интересов. Ему вручили протокол о коррупции.

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