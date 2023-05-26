"Подарила бабушка": в Киеве жена начальника полиции получила квартиру за 7 млн грн

Проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что бабушка не могла иметь таких средств.

Бывший руководитель районной государственной администрации Киева и начальник полицейского отделения столичного Речного порта незаконно приобрели дорогостоящие активы. Для сокрытия богатства они записали покупки на своих жен.

Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции 26 мая.

Эксперты проанализировали декларацию экс-главы райадминистрации столицы и заметили отметку о получении женой в собственность двух помещений нежилого фонда стоимостью более 2,5 миллиона гривен.

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Жена чиновника также как-то умудрилась приобрести автомобиль люкс-класса Mersedes-Benz за 3 миллиона гривен.

Декларант уверял, что все приобретено за деньги, которые были заработаны с 2020 до 2021 года.

Но полученные данные свидетельствуют, что у них не было средств на приобретение указанного имущества.

Фото: НАПК

Еще одной владелицей неожиданного богатства оказалась жена начальника отдела полиции Речного порта. В этом случае декларант не придумал ничего лучше, как соврать о бабушке-миллионерше, которая решила на старости лет подарить его жене квартиру за 7 миллионов гривен.

Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что бабушка не могла иметь таких средств.

Собранные детективами материалы отправлены в Следственную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса о начале судебного процесса с целью изъятия незаконно полученного имущества в пользу Украины.

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде. Позже стало известно, что на взятке погорел не кто иной, как сам председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

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